Постачав Пригожину боєприпаси: Суровікіна таки помістили за ґрати, – росЗМІ

Колишнього командувача окупаційними військами Росії Сергєя Суровікіна затримали після заколоту Пригожина. Командувач Повітряно-космічними силами Росії перебуває за ґратами.

Джерела "Дождя" стверджують, що генерала Суровікіна заарештовано. Суровікін, який зник після заколоту Пригожина 24 червня, досі не знайдено. Західні ЗМІ пишуть, що його затримали і допитували.

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Суровікіна затримали в день заколоту

"Про Суровікіна підтверджують і мої джерела: він заарештований, він за ґратами. Його затримали в день заколоту і протягом трьох днів його сім'я навіть не знала, де він перебуває", – сказав журналіст "Дождя" Михайло Фішман.

За словами співрозмовників "Дождя", рішення щодо долі воєнного злочинця Суровікіна досі не ухвалено, оскільки навколо нього триває апаратна боротьба, а санкції Путіна поки що немає.

Водночас, на думку джерел "Дождя", сам Суровікін не брав участі в заколоті, а тільки "безконтрольно постачав Пригожину боєприпаси".

Що відомо про затримання Суровікіна