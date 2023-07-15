Постачав Пригожину боєприпаси: Суровікіна таки помістили за ґрати, – росЗМІ
Джерело:"Дождь"
Колишнього командувача окупаційними військами Росії Сергєя Суровікіна затримали після заколоту Пригожина. Командувач Повітряно-космічними силами Росії перебуває за ґратами.
Джерела "Дождя" стверджують, що генерала Суровікіна заарештовано. Суровікін, який зник після заколоту Пригожина 24 червня, досі не знайдено. Західні ЗМІ пишуть, що його затримали і допитували.
Дивіться також Суровікін – головний персонаж заколоту: що вказує на ймовірний арешт генерала
Суровікіна затримали в день заколоту
"Про Суровікіна підтверджують і мої джерела: він заарештований, він за ґратами. Його затримали в день заколоту і протягом трьох днів його сім'я навіть не знала, де він перебуває", – сказав журналіст "Дождя" Михайло Фішман.
За словами співрозмовників "Дождя", рішення щодо долі воєнного злочинця Суровікіна досі не ухвалено, оскільки навколо нього триває апаратна боротьба, а санкції Путіна поки що немає.
Водночас, на думку джерел "Дождя", сам Суровікін не брав участі в заколоті, а тільки "безконтрольно постачав Пригожину боєприпаси".
Що відомо про затримання Суровікіна
- Суровікін, як і командувач окупаційними військами Росії Валерій Герасимов, зник після заколоту Пригожина. Однак Герасимов 10 липня з'явився публічно.
- Йому замість Суровікіна доповідав начальник штабу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов. Цей факт ще більше посіяв сумнівів щодо долі Суровікіна.
- Видання The New York Times повідомило, що Суровікін був заздалегідь обізнаний про заколот Пригожина. Через це російська влада перевіряє його причетність.
- У Financial Times заявили, що генерала дійсно затримали. Відповідну інформацію підтверджують відразу 3 джерела. У ГУР МО заявили, що російські спецслужби серйозно взялись за діяльність Суровікіна.
- 13 липня The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомив, що Суровікіна не поміщали до СІЗО, проте неодноразово допитували про його роль у заколоті. Напередодні ввечері дружина Суровікіна, за словами співрозмовника газети, який підтримує з нею зв'язок, сказала, що генерал не повернувся з роботи.