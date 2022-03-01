Після атаки Росії Суспільне відновило роботу

Суспільне відновило роботу о 23:41 1 березня. Понад годину тому супутниковий сигнал UA: Перший почали глушити та припинив роботу сайт.

Також окупанти атакували сайт Суспільного. Відповідну інформацію про відновлення оприлюднили у телеграмі Суспільного.

Зауважте Росіяни атакували сайт Суспільного та глушать супутниковий сигнал мовника

Суспільне відновило роботу

Наш сайт Суспільного знову працює,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що орієнтовно о 22:33 1 березня стало відомо, що на сайт Суспільного здійснили атаку – він був недоступний для користувачів.

За даними журналістів, запустили вірус, який знищує файли.



Правила безпеки в Інтернеті / Інфографіка 24 каналу



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