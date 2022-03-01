Після атаки Росії Суспільне відновило роботу
Джерело:Суспільне
Суспільне відновило роботу о 23:41 1 березня. Понад годину тому супутниковий сигнал UA: Перший почали глушити та припинив роботу сайт.
Також окупанти атакували сайт Суспільного. Відповідну інформацію про відновлення оприлюднили у телеграмі Суспільного.
Зауважте Росіяни атакували сайт Суспільного та глушать супутниковий сигнал мовника
Суспільне відновило роботу
Наш сайт Суспільного знову працює,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що орієнтовно о 22:33 1 березня стало відомо, що на сайт Суспільного здійснили атаку – він був недоступний для користувачів.
За даними журналістів, запустили вірус, який знищує файли.
Правила безпеки в Інтернеті / Інфографіка 24 каналу
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