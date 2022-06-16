Суть русні тримається на трьох стовпах

Зараз відбувається Санкт-Петербурзький економфорум та його головна сесія про російські економічні виклики.

Марафон вставання з колін триває

Виступає путінський радник Орєшкін і каже: "Події, які зараз відбуваються, як реагує держава, бізнес, люди на те, що відбувається в економіці, свідчить про те, що ми впоралися, ми сильна країна, ми сильні люди, ми можемо вирішувати завдання, можемо досягати результату. Вірити треба просто!".

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Росіяни за жодних умов не можуть визнати своїх злочинів і помилок / Фото "Слово і діло"

Три кити дикої орди

Ось у цьому вся суть русні:

тупа упертість у власній неправоті (неважливо – це лінія партії, спроби зберегти себе чи справжня віра – кажуть, отже вірять).

Небажання визнавати очевидного (своїх помилок і що саме вони і є причиною погіршення ситуації, а не міфічна змова всіх навколо і безглузде "я зараз вам покажу, звідки готувався напад...").

Сц*ння в очі всім навкруги (скажімо відверто, їхній народ цьому якщо не радіє, то звик обтікати мовчки).

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