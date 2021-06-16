"Хаотична сутичка": на фотосесії Байдена з Путіним непорозумілись журналісти

Перед перемовинами президентів Росії та США Володимира Путіна й Джо Байдена виникли непорозуміння між журналістами. Через галас репортерів політиків не було навіть чути.
Через галас медійників короткі висловлювання президентів було погано чути. Всі хотіли встигнути запитати щось чи зробити фото й відео.
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Сутичка репортерів
Видання зауважило, що цей момент був "хаотичною сутичкою репортерів" з обох сторін. Байден навіть запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою, президент затих, оскільки його не чули.
Американські журналісти стверджують, що встигли поставити 3 запитання:
- Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального.
- Інший питав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО.
- Ще один запитав, чи довіряє Байден Путіну.
Зустріч Байдена та Путіна: що треба знати
- Байден з Путіним зустрілись у Женеві 16 червня. Перемовини тривали 4 з половиною години.
- Крім президентів, на зустрічі були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров.
- Політики вирішили спілкуватись з журналістами після зустрічі, але окремо. Таке рішення прийняли США. До речі, пресконференція Путіна вже триває.
- До речі, президент Росії розповів, що говорили про Україну та її вступ у НАТО. Байден нібито погодився з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати Мінські угоди.