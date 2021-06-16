"Хаотична сутичка": на фотосесії Байдена з Путіним непорозумілись журналісти

Перед перемовинами президентів Росії та США Володимира Путіна й Джо Байдена виникли непорозуміння між журналістами. Через галас репортерів політиків не було навіть чути.

Через галас медійників короткі висловлювання президентів було погано чути. Всі хотіли встигнути запитати щось чи зробити фото й відео.

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Сутичка репортерів

Видання зауважило, що цей момент був "хаотичною сутичкою репортерів" з обох сторін. Байден навіть запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою, президент затих, оскільки його не чули.

Американські журналісти стверджують, що встигли поставити 3 запитання:

Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший питав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один запитав, чи довіряє Байден Путіну.

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