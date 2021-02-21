Мародерство і сутички: у Барселоні не стихають протести через ув'язнення репера Аселя – фото

В Барселоні продовжуються сутички через ув'язнення репера Пабло Аселя. Протестувальники грабували магазини, підпалювали контейнери та кидали пляшками у поліцію.

Регіональна поліція повідомила, що на акції протесту в Барселоні зібралось близько 6 тисяч демонстрантів. Вони кидали фаєри та різні предмети у бік силовиків.

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Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували зброю з пінопластовими кулями.

Учасники протестної акції продовжили атакувати крамниці. Цього разу не пощастило магазинам на проспекті Гарсія. Тут розташовані найпрестижніші торговельні точки.

"Дісталось" навіть концертному залу Palau de la Musica – агресивно налаштовані молодики розтрощили у ньому вікна.

Відео про те, як група молодих людей руйнує магазини в центрі Барселони:

Підсумком сутичок став арешт 9 мітингарів, серед них було 3 неповнолітніх.

Ще 9 людей постраждали, 2 із них госпіталізували.

Протести в Іспанії: дивіться відео соцмереж

На противагу заворушень у Барселоні, у іспанській столиці все пройшло мирно.

У північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення учасникам протесту.

Чому арештували Пабло Аселя