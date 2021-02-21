Мародерство і сутички: у Барселоні не стихають протести через ув'язнення репера Аселя – фото

21 лютого 2021 , 17:33
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В Барселоні продовжуються сутички через ув'язнення репера Пабло Аселя. Протестувальники грабували магазини, підпалювали контейнери та кидали пляшками у поліцію.

Джерело:

El Pais

Регіональна поліція повідомила, що на акції протесту в Барселоні зібралось близько 6 тисяч демонстрантів. Вони кидали фаєри та різні предмети у бік силовиків.

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Щоб розігнати натовп, правоохоронці застосували зброю з пінопластовими кулями.

Учасники протестної акції продовжили атакувати крамниці. Цього разу не пощастило магазинам на проспекті Гарсія. Тут розташовані найпрестижніші торговельні точки.

"Дісталось" навіть концертному залу Palau de la Musica – агресивно налаштовані молодики розтрощили у ньому вікна.

Відео про те, як група молодих людей руйнує магазини в центрі Барселони:

Підсумком сутичок став арешт 9 мітингарів, серед них було 3 неповнолітніх.

Ще 9 людей постраждали, 2 із них госпіталізували.

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На противагу заворушень у Барселоні, у іспанській столиці все пройшло мирно.

У північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення учасникам протесту.

Чому арештували Пабло Аселя

  • Іспанський суд у 2018 році засудив репера до 9 місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в одній з його пісень.
  • Влада заявила про намір переглянути законодавство та планує скасувати арешти за злочини, пов'язані зі свободою слова.
  • Але вирок Аселю формально вже не можуть переглянути, бо це справа трирічної давності.
  • Репер мав добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але він відмовився зробити це.
  • У відповідь на примусове ув'язнення виконавця, в Барселоні та інших каталонських містах спалахнули акції протесту.