Побиття військового в Хмельницькому: у мережі повідомляють про перші сутички біля храму

У хмельницькому соборі представники УПЦ МП побили військового. Біля храму утворилися сутички.

У Хмельницькому, після того, як ченці УПЦ МП побили військового, люди почали збиралися біля храму.

Дивіться також Хмельницька ОВА записала звернення через побиття військового ченцями УПЦ МП

Що відбувається біля храму

Вже відомо про перші сутички. У мережі поширюють відео з місця подій.

Що відбувається біля храму у Хмельницькому: дивіться відео

Сутички біля храму: дивіться відео

Що відомо про ситуацію: головне