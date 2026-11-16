Вже 15 підозрюваних: поліція розкрила деталі справи щодо сутичок у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині оголосили про підозру ще 7 учасникам сутичок біля пункту Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці. Загалом звинувачення у справі висунули вже 15 особам.

Як повідомили у телеграмі Національної поліції України, шістьом фігурантам інкримінують хуліганство, а ще одному – опір правоохоронцям. Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів усім новим фігурантам.

Деталі розслідування

Слідчі дії тривають щодо подій, які сталися біля місця тимчасової дислокації підрозділу Національної гвардії України.

Правоохоронці разом із СБУ провели 33 обшуки за місцями проживання фігурантів і вилучили речові докази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Раніше правоохоронці затримали жінку, яка підбурювала місцевих жителів до протиправних дій, двох її спільників, а також ще п'ятьох осіб.

Що відомо про сутички?

Заворушення спалахнули увечері 2 листопада через неправдиві чутки у соцмережах про нібито незаконне утримання людей військовими.

Раніше в межах розслідування підозру отримав молодик, який бив ногами по кузову службового транспорту Нацгвардії.