Сутички під Офісом Президента: поліція відкрила провадження, затриманих немає

Під Офісом Президента 14 серпня спалахнули сутички між правоохоронцями та представниками Нацкорпусу. Поліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження.

Заворушення відбулись тому, що лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали штурмувати будівлю ОП. Внаслідок сутичок постраждали 7 правоохоронців.

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Поліція відкрила кримінальну справу

Поліція відкрила справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту в центрі Києва.

Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів,

– повідомили в Нацполіції.

Однак джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що наразі затриманих немає.

Що відомо про сутички під Офісом Президента