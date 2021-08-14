Сутички під Офісом Президента: поліція відкрила провадження, затриманих немає
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Під Офісом Президента 14 серпня спалахнули сутички між правоохоронцями та представниками Нацкорпусу. Поліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження.
Заворушення відбулись тому, що лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали штурмувати будівлю ОП. Внаслідок сутичок постраждали 7 правоохоронців.
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Поліція відкрила кримінальну справу
Поліція відкрила справу за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям під час акції протесту в центрі Києва.
Відкрито кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітникам правоохоронних органів,
– повідомили в Нацполіції.
Однак джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що наразі затриманих немає.
Що відомо про сутички під Офісом Президента
- 14 серпня під ОП виникли сутички між правоохоронцями та представниками Національного корпусу.
- Демонстранти вийшли на протест проти влади. Однак сутички спалахнули через те, що лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали своїм штурмувати будівлю.
- Речник МВС Артем Шевченко наголосив, що кожного, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, допустять на площу.
- Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки. Також розбили паркан. Та мітингувальникам не вдалось прорватись до ОП.
- Через заворушення постраждали 7 правоохоронців. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко. він розповів, що поліцейські отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми.