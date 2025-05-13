В столиці Лівії спалахнули сутички: чути гучні вибухи та інтенсивну стрілянину

У столиці Лівії Тріполі почалися збройні сутички. Місцеві жителі чули сильну стрілянину. На вулицях зʼявилося багато військової техніки.

Роботу міжнародного аеропорту Мітіга призупинено, громадян закликають не виходити на вулицю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Сутички в Лівії

У місті запроваджено комендантську годину, міністерство внутрішніх справ закликало всіх громадян Тріполі залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю.

Місцевий департамент медичної допомоги також закликав усіх жителів столиці в жодному разі не виходити з дому заради власної безпеки.

Телеканал Al Mayadeen повідомляє, що роботу міжнародного аеропорту Мітіга у місті припинено, рейси перенаправлені до міста Місурата.

Місцеві ЗМІ пишуть, що причиною зіткнень в лівійській столиці могло стати вбивство голови служби безпеки при Президентській раді Лівії Абдель Гані аль-Кіклі.

Сутички в столиці Лівії: дивіться відео

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