Суцільне згарище: з’явились перші кадри з місця катастрофи АН-12 у Росії

У мережі опублікували перші кадри з місця аварії білоруського літака АН-12, на борту якого могли бути українці. Територія, на яку впало повітряне судно, перетворилася на суцільне згарище.

На місці трагедії зараз працюють рятувальники та пожежники. Боротьба з вогнем триває.

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Місце перетворилося на згарище

Вогонь від пожежі охопив близько 100 гектарів лісу, який перетворився на згарище. До ліквідації вогню залучили декілька підрозділів пожежників та рятувальників.

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Також у мережі опублікували фото уламків літака та згарища довкола нього.

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