Не миротворець, а порушник спокою, – глава Мінторгівлі США Латнік про Зеленського

Глава Мінторгівлі США Говард Латнік розкритикував Зеленського за конфлікт із Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого. Він назвав президента України "не миротворцем", а "порушником спокою".

Латніку також, схоже, не до вподоби бажання України отримати репарації від Росії та повернути назад свої території. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

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"Чому хлопець прийшов і відкинув усе"

Глава Мінторгівлі США назвав те, що Трамп заздалегідь готувався до сварки із Зеленським "нісенітницею".

Він почав розповідати про "гарну кімнату" для підписання угоди та підготовлений "чудовий обід".

Ми очікували, що це буде свято кохання, але … президент Зеленський прийшов, і все, що він просив, це відсутність поступок, гарантії безпеки, репарації від Росії в розмірі 300 мільярдів доларів…,

– почав скаржитися Латнік.

Поки Зеленський намагався наголосити на важливості гарантій безпеки, Трамп хотів лише "просто говорити про мир".

"Президент каже, що ви просто возитеся з Третьою світовою війною, припиніть це, давайте просто поговоримо про мир, будьте миротворцем, і він (Зеленський – 24 Канал) сказав "ні", і це нас шокувало… Я кажу вам, що це було шокуюче… Чому хлопець прийшов на церемонію підписання і, по суті, просто відкинув усе і сказав, що я тут не заради миру", – провадив далі Латнік.

Трамп не бере участі в українській політиці, – Латнік

Він також заявив, що Трамп "не бере участі в українській політиці і хоче бути миротворцем та посередником". Для нього важливо, щоб і Зеленський, і Путін сказали, що хочуть миру.

"Як будь-який великий посередник, він збирається перемогти обидві сторони, щоб сісти за стіл, і так, він сказав це на зустрічі. Сказав "Що ти хочеш, щоб я зробив?". "Назви Путіна терористом, а потім подзвони йому і скажи: "Привіт, я хотів би, щоб ти сидів за столом миру"", – продовжував критикувати позицію Зеленського американець.

І насамкінець назвав українського президента "порушником спокою".

"Я хочу 300 мільярдів доларів репарацій від Росії. Я хочу, щоб вони покинули мою землю. Я хочу всю землю назад". Дійсно! Вся земля … Це зайшло занадто далеко. Це не миротворець. Це порушник спокою,

– закінчив Латнік.