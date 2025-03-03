Громада УПЦ МП на Буковині скаржилася Джей Ді Венсу на утиски, а тепер каже, що шкодує про це

Наприкінці січня парафіяни Свято-Василівського храму УПЦ МП на Буковині записали звернення до американського уряду. Вони жалілися на релігійні утиски. Втім, після того як Зеленський посварився з Трампом, дали задню.

Своє звернення до Джей Ді Венса парафіяни оприлюднили на сторінці храму у Facebook 30 січня. Там 2 лютого вони висловили жаль з приводу скоєного, передає 24 Канал.

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Буковинці УПЦ МП пошкодували

Так, у новому звернення парафіяни визнають, що зробили помилку, коли оприлюднили публічне звернення до американського уряду. Вони заявили, що з огляду на останні події збагнули, що це звернення лише погіршило ставлення до України у світі. У громаді додали, що зараз час єднатися заради підтримки наших воїнів. Водночас вони наголосили, що "залишаються люблячими православними християнами УПЦ".

Парафіяни шкодують про те, що звернулися до Венса: дивіться відео

Нагадаємо, що 26 січня у селі Підзахаричі на Буковині за приєднання громади святителя Василія Великого до ПЦУ з 65 зареєстрованих учасників голосування виступила 61 людина, ще 4 утрималися від голосування.

Після цього парафіяни Свято-Василівського храму УПЦ МП, що в селі Підзахаричі Чернівецької області, звернулися до уряду США, зокрема до віцепрезидента Джей-Ді Венса. Вони заявили, що 172 прихожан храму начебто не допустили до участі в голосуванні. Крім того, парафіяни висловили думку, що, мовляв, на їх храм готують штурм, що може призвести до постраждалих. У зверненні вони назвали Венса особою, яка "цікавиться дотриманням релігійних свобод і християнських цінностей". Його попросили звернути увагу на ситуацію у Підзахаричах. Крім того, парафіяни хотіли організувати зустріч із посолкою США в Україні Бріджит Брінк, запросили моніторингову групу ООН, офіцера з прав людини ОБСЄ. Тим часом буковинці у США мали підготувати листа до держсекретаря Рубіо щодо "кричущої дискримінації та приниження православних християн у Підзахаричах та загалом в Україні".

Нагадаємо, що священника ПЦУ Романа Гулу побили під час обряду окроплення водою у ліцеї в селі Ветли на Волині. Нападником був батько одного зі школярів, прихильник УПЦ МП.