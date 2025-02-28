Попри "благання" українців Рубіо і Волц наполягли, щоб Зеленський покинув Білий дім

Під час зустрічі у Білому домі Зеленський і Трамп посперечалися перед журналістами. Далі відбувалася розмова за зачиненими дверима. Стало відомо, про що говорили українська та американська делегація наодинці.

Пізніше стало відомо, що запланована пресконференція президентів скасована. Українська делегація достроково покинула Овальний кабінет. Як розповів старший кореспондент Білого дому Жакі Генріх, Зеленський не пішов сам, його вигнали, передає 24 Канал.

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Деталі зірваної зустрічі Трампа і Зеленського

Офіційні особи Білого дому повідомили для Fox News, що після гарячої сварки перед камерами українці просили американців про "перезавантаження". Однак радник з нацбезпеки США Майк Волц і держсекретар Марко Рубіо наголосили, що "Зеленському слід покинути територію Білого дому та повернутися, коли він буде готовий до миру".

Президент і американські офіційні особи відчули неповагу з боку Зеленського через його риторику та поведінку. Вони зазначали, що той "знизував плечима і закочував очі" під час розмови.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський посперечався з Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо дипломатичного вирішення конфлікту з Росією.