Питають, куди донатити, – Залужний каже про сотні листів від британців після сварки з Трампом

Після суперечки Зеленського і Трампа у Білому домі 28 лютого багато країн висловили свою підтримку Україні. Серед них, зокрема, Велика Британія.

Британці пишуть в українське посольство листи та питають, куди можна задонатити. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

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Що пишуть британці у своїх листах до України

Залужний розповів, що британці уже написали сотні листів.

Ми отримали сотні листів від мешканців різних куточків Великої Британії. Питають, чим допомогти, куди донатити та просять передати слова вдячності українцям. Передаю,

– написав посол.

Британці висловлюють захоплення українським народом та закликають не падати духом.

"Я пишу з серцем, сповненим захоплення та непохитної підтримки. Розумію, що останні події, включно з невтішними словами та діями певних лідерів у США, могли викликати у вас відчуття, що ви покинуті та висміяні. Пам'ятайте, що ці голоси не відображають справжніх настроїв світу", – йдеться в одному із листів.

Автор запевняє, що британці – справжні друзі, а також що боротьба українців за свободу – водночас і їхня боротьба та "маяк надії для всіх".

Ми бачимо вашу мужність, стійкість і непохитну рішучість,

– йдеться у листі.

Адресант пригадав фатальний 1938 рік, коли експрем'єр Великої Британії Чемберлен "повернувся з листком паперу, брехливо обіцяючи мир".

"Історія навчила нас гіркого уроку, що порожні запевнення є безглуздими перед обличчям агресії. Події в Овальному кабінеті відлунили цим болісним спогадом. Але не дозволяйте цьому послабити вашу рішучість", – написав прихильник України.

Він наголосив, що багато людей моляться за перемогу.

Ми продовжуватимемо стояти на вашому боці, навіть якщо інші вирішили закрити очі на правду та піддатися російській пропаганді. Знайте, що ви не самотні. Благословення тобі і слава Україні,

– закінчив свій лист британець.