"Це була зустріч боягуза і героя": демократи лютують через сварку Трампа і Зеленського

Під час зустрічі в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом і Венсом спалахнула суперечка. Переговори були зірвані. Український президент достроково покинув Білий дім, бо його фактично вигнали.

Відомо, що українська делегація просила продовжити переговори, але їй відмовили. Дональд Трамп сказав, що Зеленському краще піти, бо він, мовляв, не готовий до миру. Поведінка американського лідера та його віцепрезидента неабияк обурила демократів, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Трамп і Венс – маріонетки Путіна

Сенатори – демократи стали на захист Зеленського, засуджуючи ставлення до нього з боку Трампа та Венса.

"Щоразу, коли я зустрічався із президентом Зеленським, він дякував американському народу за нашу міцну підтримку", – написав сенатор-демократ із Делавера Кріс Кунс у соцмережі "X". "Він заслуговує на подяку за те, що очолює націю, яка бореться на передовій демократії, а не на публічне приниження, яке отримав у Білому домі", – пояснив Кунс.

Сенатор від Каліфорнії Адам Шифф сказав: "Сьогодні в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. І коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому в Україну".

Сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі заявив: "Яке приниження для Америки. Уся ця жалюгідна сцена". Сенатор від Аризони Рубен Гальєго додав: "Це ганьба"

Сенатор Кріс Ван Голлен із Меріленда теж назвав сцени в Овальному кабінеті "більш, ніж ганебними".

Сенатор від Іллінойсу Дік Дурбін заявив, що народ України та президент Зеленський заслуговують на вибачення.

Трамп і Венс принижують Зеленського – влаштовуючи шоу брехні та дезінформації, яке змусило б Путіна зашарітися, – це приниження для Америки та зрада наших союзників. У Кремлі зараз відкорковують шампанське,

– сказав Дурбін.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після катастрофічної зустрічі заявив, що Трамп і Венс "роблять брудну роботу Путіна" і додав, що його партія "ніколи не припинить боротьбу за свободу і демократію".

Сенатор-демократ від Род-Айленда Шелдон Вайтгаус також звинуватив Трампа і Венса в тому, що вони "грають роль маріонеток Путіна".

Втім, чимало сенаторів-республіканців стали на захист Трампа. Вони похвалили президента за те, що той, буцімто, ставить Америку на перше місце. Зокрема, підтримку президенту США висловив прихильник України сенатор Ліндсі Грем. Він наголосив, що після скандальної зустрічі Зеленський має або змінити свою поведінку, або піти у відставку.