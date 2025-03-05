Він би програв нам Холодну війну, – сенаторка від Мічигану про зустріч Зеленського і Трампа

Демократи у США обурені політикою Дональда Трампа щодо союзників. Сенаторка Елісса Слоткін висловилися щодо скандалу із Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Новообраний сенатор-демократ від Мічигану Елісса Слоткін записала звернення у відповідь на звернення Дональда Трампа до Конгресу. Політикиня розкритикувала президента США, зокрема і за його підхід до війни Росії проти України, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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"Рейган перевертається у могилі"

Конгресвумен заявила, що Трамп "вкрав" у Рональда Рейгана вислів "мир через силу" і що колишній республіканський президент "перевертається в могилі" після "спектаклю" Трампа в Овальному кабінеті під час зустрічі з президентом Зеленським.

Слоткін наголосила, що всі хочуть завершення війни в Україні, однак його не досягти через загравання з диктатором.

Вона підкреслила, що Рейган розумів, що справжня сила вимагає від США поєднувати військову та економічну могутність із моральною ясністю. "І ця сцена в Овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу, вона підсумувала весь підхід Трампа до світу", – сказала Слоткін.

Сенаторка зауважила, що Трамп вірить "у загравання з диктаторами, такими як Володимир Путін, і в удари по наших союзниках, таких як канадці". За її словами, очільник США "сприймає американське лідерство лише як серію угод із нерухомістю".

Як дитина Холодної війни, я вдячна, що в 1980-х у Білому домі був Рейган, а не Трамп. Трамп би програв нам Холодну війну,

– підсумувала Слоткін.

Хто така Елісса Слоткін

Слоткін є колишнім аналітиком ЦРУ та членом Конгресу. Вона змогла стати сенатором у штаті, в якому переміг Трампа. Тому лідери демократів у Конгресі вважають її перспективним гравцем у партії. Так, Чак Шумер назвав Слоткін "висхідною зіркою партії", сказавши журналістам, що "американському народу сподобається те, що вона скаже". Також він підкреслив, що сенаторка є "просто чудовою в питаннях економічної та національної безпеки". У свої 48 років Слоткін є наймолодшою ​​жінкою-демократом, обраною до Сенату.

До слова, Джей Ді Венс прокоментував свою сварку із Зеленським в Овальному кабінеті, назвавши її "чудовою телепередачею".