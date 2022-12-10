Ситуація у районі Сватове – Кремінна ускладнюється: чи можливі нові деокупації у 2022 році

Ситуація на ділянці фронту Сватове – Кремінна ускладнюється, адже росіяни вживають певних зусиль для підсилення свого угруповання на цій ділянці.

Вони провели реорганізацію управління, утворивши у цьому районі три групи військ на базі штабів мотострілецьких дивізій. Про ситуацію на Луганщині 24 каналу розказав військовий експерт Андрій Харук.

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Також з'явилися ознаки перекидання туди підрозділів повітряно-десантних військ, які звільнилися після виходу з правого берега Херсонщини.

Він зауважив, що наразі складно говорити про формування з російського боку якихось ударних угруповань, здатних проламати українські позиції. Утім, таке посилення, безперечно, ускладнить для українських підрозділів, частин і з'єднань подальше визволення окупованої території.

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Тож прогнозувати щось щодо перспектив чи часових рамок щодо деокупації Луганщини зараз неможливо, оскільки назагал не надто багато відомо про реальний стан речей, про можливості українських та російських військ і їхній потенціал.

Безперечно, хотілося б сподіватися, що наші війська ще до Нового року зроблять якісь суттєві кроки вперед, але не ризикну прогнозувати та ставити якісь часові рамки,

– наголосив Харук.

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