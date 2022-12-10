Ситуація у районі Сватове – Кремінна ускладнюється: чи можливі нові деокупації у 2022 році
Ситуація на ділянці фронту Сватове – Кремінна ускладнюється, адже росіяни вживають певних зусиль для підсилення свого угруповання на цій ділянці.
Вони провели реорганізацію управління, утворивши у цьому районі три групи військ на базі штабів мотострілецьких дивізій. Про ситуацію на Луганщині 24 каналу розказав військовий експерт Андрій Харук.
Зверніть увагу На деяких напрямках фронту росіяни збільшують темп атак, – ISW
Росіяни ускладнили завдання ЗСУ
Також з'явилися ознаки перекидання туди підрозділів повітряно-десантних військ, які звільнилися після виходу з правого берега Херсонщини.
Він зауважив, що наразі складно говорити про формування з російського боку якихось ударних угруповань, здатних проламати українські позиції. Утім, таке посилення, безперечно, ускладнить для українських підрозділів, частин і з'єднань подальше визволення окупованої території.
Андрій Харук розповів про дії окупантів на Луганщині: дивіться відео
Тож прогнозувати щось щодо перспектив чи часових рамок щодо деокупації Луганщини зараз неможливо, оскільки назагал не надто багато відомо про реальний стан речей, про можливості українських та російських військ і їхній потенціал.
Безперечно, хотілося б сподіватися, що наші війська ще до Нового року зроблять якісь суттєві кроки вперед, але не ризикну прогнозувати та ставити якісь часові рамки,
– наголосив Харук.
Коли ЗСУ можуть вийти на лінію розмежування 2014 року на Луганщині
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також підкреслив, що росіяни стягнули на Луганщину велику кількість сил та засобів, тож українським підрозділам буде вкрай непросто звільняти регіон.
- Попри це, він вважає реальним сценарій, за якого ЗСУ зайдуть у Кремінну ще до кінця року, адже зараз вони перебувають вже за кілька кілометрів від цього населеного пункту.
- Ба більше, він припускає, що за таких умов до кінця зими наші військові вийдуть на лінію розмежування 2014 року, а у 2023 році – повністю звільнять Луганську область.