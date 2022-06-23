У Свердловській області стався вибух на заправці: відео, як ефектно горить російський газ

У Росії тепер ані дня фактично не минає без масштабної пожежі. Черга після складів, заводів, військкоматів та військових частин дійшла і до заправних станцій. АЗС, на якій стався вибух, розташована у Свердовській області.

Про моторошний вибух, а потім і пожежу пишуть російські ЗМІ. За попередньою інформацією, розгерметизувалась цистерна з газом на заправці в Таліці.

До теми Під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі з виготовлення фарб

На АЗС постраждали двоє осіб

Одразу після цього пролунав вибув і в небо піднявся велетенський стовп полум'я та диму. Поки що кількість постраждалих на АЗС, яку офіційно озвучили, – це двоє.

У мережу потрапило багато відео, яке зняли місцеві жителі. На кадрах – безпосередньо сам момент вибуху, який супроводжувався дуже гучним звуком. Зауважимо, що реакція на сильний "хлопок" (саме такий термін полюбляють використовувати російські ЗМІ останнім часом) у росіян – різні. Одні – оніміли, інші почали нецензурно лаятись, а діти зустріли вибух нервовим реготом.

Дивіться на відео, як вибухнув газ на заправці в Росії:

Під Москвою горіла фабрика з виготовлення фарби

"Гаряче" було 23 червня і в Підмосков'ї. Тут зайнявся завод з виготовлення фарби. Площа цеху, який горів, сягнула 2,4 тисячі квадратних метрів. Пробують дати раду з вогнем більше ніж 50 пожежників та 17 одиниць техніки. Начебто загиблих та постраждалих немає. Над фабрикою піднялась хмара чорного диму.

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Останні випадки масштабних пожеж в Росії

16 червня в Росії спалахнула пожежа на найбільшому газовому родовищі. Займання сталось в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на одній з гілок газового колектора.

Вогонь піднявся на декілька метрів у висоті, тому компанії довелось тимчасово призупинити роботу.

За інформацією ЗМІ, у Брянську 14 червня горіла військова частина. Сталось це у Клинцях – за 50 кілометрів від кордону України.

Також у цей день палав завод в Одінцово, що у Підмосков'ї, а також 800 квадратних метрів резиденції в Казані.

9 червня у Сергієвому Посаді гасили пожежу на заводі з виготовлення військової оптики. До цього залучали 4 одиниці техніки.

Дивіться у відео, як горить електростанція у Бурятії: