Свідоме вбивство, – Подоляк розніс жалюгідні виправдання Росії щодо вторгнення в Україну

Росія досі знаходить абсурдні та безглузді виправдання щодо свого нападу на Україну. Михайло Подоляк вщент розніс ці наративи Кремля.

Радник глави Офісу Президента нагадав, як Путін виправдовував своє вторгнення. Президент держави-агресорки заявляв, мовляв, напад на Україну треба трактувати як "запобіжну відсіч агресії".

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Подоляк пояснив, що насправді це означає: ми (Росія) вирішили масово вас (Україну) вбивати та розносити ваші міста ракетами, тому що з вашого боку агресії, звісно, ​​не було, але ми думаємо, що вона могла б бути.

Розширення НАТО – вже не проблема

Подоляк відзначив і маячню речника Путіна Дмитра Пєскова. Той говорив, нібито друга причина вторгнення – страх розширення НАТО до кордонів Росії і скорочення часу польоту натівських ракет. Радник ОП наголосив, що це повністю вигадана історія.

Він відзначив, що раптом риторика Пєскова змінилась. Тепер він заявляє, що вступ до НАТО Фінляндії і розширення на 1300 кілометрів прямого кордону НАТО/Росія взагалі не проблема.

Тоді навіщо варварськи та масово бомбити Україну, якщо немає проблеми,

– додав Подоляк.

Маячня про "превентивні заходи"

Також Подоляк звернув увагу на іншу заяву Москви. Потенційний наступник президента Росії і за сумісництвом секретар Ради безпеки Микола Патрушев знову публічно розмірковує про причину так званої "спецоперації", тобто війни. Він бовкнув, буцімто "це вимушений превентивний захід – рівень загрози безпеці Росії вийшов на рівень, який загрожував її існуванню".

"Всі ці посадові суб'єкти РФ кажуть: ми прийшли в іншу країну, масово геноцидим там цивільних, все підриваємо та знищуємо, бо це… превентивний захід. Безпосередньої загрози близько не було, але ми все одно вирішили їх вбивати. Жорстоко вирізати", – наголосив радник ОП.

Політик підсумував, що все інше – брехня та пропаганда. Ці заяви Подоляк назвав прямими особистими свідченнями – з дуже точними юридичними формулюваннями. Вони доводять явний умисел на вбивство.

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