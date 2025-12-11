Спершу фотовиставку презентували у місті Самбір на Львівщині, а тепер – у львівському Будинку офіцерів. Що варто знати про виставку "SВідомі" – розповість 24 Канал.

Що можна побачити на фотовиставці?

На відкриття фотовиставки 11 грудня у Львові завітали військові, ветерани, рідні наших захисників, автори виставки, волонтери, представники влади та небайдужі містяни. У виставковій залі Будинку Офіцерів з'явилися портрети військовослужбовців Сил оборони та волонтерів, які всіляко підтримують наше військо.

Співорганізаторка виставки Наталія Буряк каже, що ідея з'явилася ще у 2022 році. Вона тоді мала ідею виставки "Очі війни" – щоб показати наших військових, але крізь роки задум трансформувався у проєкт про всіх свідомих людей, завдяки яким наша країна стоїть.

Я хотіла, щоб в кожному місті бачили ті очі, які ніколи не скажуть, що ми втомилися, які попри відсутність світла і під гулом снарядів намагаються знайти зв'язок, щоб написати рідним. Запропонувавши цю ідею Миколі Козлову, ми дійшли до висновку, що проєкт, який я хотіла назвати "Очі війни", має бути не про війну, а про життя,

– каже Наталія Буряк.

Микола Козлов є автором майже усіх світлин проєкту. Каже, що це було доволі складно, адже за кожним фото – ціла історія. Він знайомився з героями, слухав їхні історії і на основі цього формував бачення світлин, які втілював у реальність.

Виставка "SВідомі" у Львові / Фото 24 Каналу

