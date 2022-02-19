Свідомий намір продовжувати нагнітання: Росія не взяла участь у терміновому засіданні ТКГ

Росія не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, яке скликали на 19 лютого. Україна вважає, що це свідомий намір Москви продовжувати нагнітання ситуації.

Українська делегація в ТКГ повідомила, що Росія знову не взяла участь у позачерговому засіданні. Його на 11:00 19 лютого скликали з ініціативи координатора ОБСЄ в групі з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

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Росія знову проігнорувала засідання ТКГ

В українській делегації зазначили, що така позиція Москви викликає подив. Адже політичні радники лідерів країн нормандського формату у спільній заяві 26 січня підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню, попри розбіжності щодо інших питань імплементації мінських домовленостей.

Вважаємо, що неучасть Росії свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації,

– наголосили в делегації України.

Там додали, що блокування роботи ТКГ державою-агресоркою ставить під сумнів щирість заяв керівництва Росії про відданість виконанню мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України.

Крім того, "деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви й дії на непідконтрольних територіях викликають суттєву стурбованість".

Українська сторона також звернула увагу, що все це відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увага усієї світової спільноти сконцентрована на питаннях безпеки у Східній Європі.

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