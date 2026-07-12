Свириденко більше не буде прем'єркою: Зеленський анонсував перезавантаження Кабміну

Юлія Свириденко більше не буде главою українського уряду. Вона "очолить новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".

Володимир Зеленський анонсував заміну прем'єр-міністерки Свириденко, кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії.

Які відбудуться зміни в Кабміні і правоохоронних органах?

Президент пояснив, що нова політична стратегія полягатиме у тому, що за кожен ключовий напрямок зовнішньої політики відповідатиме окрема людина з великим досвідом. Вона виконуватиме домовленості, досягнуті на рівні лідерів держав.

Політик зазначив, що серед головних напрямків:

співпраця зі США, зокрема щодо виробництва ракет для систем Patriot за ліцензією та інших безпекових проєктів;

розвиток європейської системи протиракетної оборони;

просування України до членства в ЄС;

відносини з Польщею, Угорщиною та іншими сусідніми країнами;

співпраця з державами Близького Сходу і Перської затоки;

відносини з Китаєм;

взаємодія із ключовими міжнародними організаціями.

Зеленський також наголосив, що зміни потрібні й усередині країни. За його словами, необхідно посилити роботу в прифронтових і прикордонних областях, збільшити постачання зброї та дронів для армії, підготуватися до зими, прискорити реформування державних компаній і активізувати співпрацю з партнерами щодо відбудови України.

Президент повідомив, що для реалізації нової стратегії в Україні відбудуться кадрові зміни. За його словами, разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко вони дійшли висновку, що Кабінет Міністрів потребує оновлення.

Він подякував Свириденко за роботу на посаді та запропонував їй очолити новий важливий напрямок співпраці з одним із ключових партнерів України.

Крім того, Зеленський заявив, що також буде оновлено керівництво правоохоронних органів.

Нагадаємо, що Юлія Свириденко пробула на посту прем'єра майже рік. Її поставили на чолі уряду 17 липня 2025 року.

За словами нардепа Ярослава Железняка, із кандидатурою прем'єра президент ще не визначився.