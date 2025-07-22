Проблема перебільшується і надмірно роздувається, – Свириденко про корупцію в Україні

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко вважає, що рівень корупції в країні часто подається надмірно перебільшено. Це стосується як громадського дискурсу, так і окремих соціальних груп.

Українці хоч і вважають корупцію великою проблемою, здебільшого не стикалися з нею на практиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням інтерв'ю Свириденко для Bloomberg.

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Що Свириденко думає про корупцію в Україні?

Свириденко зазначила, що, хоча згідно з опитуваннями більшість українців вважають корупцію повсюдним явищем, набагато менше людей стикалися з нею на практиці.

Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається,

– сказала прем'єр-міністр.

При цьому вона зазначила, що міжнародні спостерігачі "оцінюють Україну за іншими критеріями".

Свириденко також прокоментувала рішення уряду щодо відхилення кандидатури на посаду директора Бюро економічної безпеки, незважаючи на підтримку цього претендента конкурсною комісією, а також очікування з боку МВФ і Європейської комісії.

За її словами, Кабінет міністрів "діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії".

Зазначимо, за даними опитування КМІС, другою найсерйознішою проблемою після війни українці вважають корупцію (92%). Але за останній рік лише 15% українців мали особистий корупційний досвід.