Свириденко провела перше засідання нового уряду

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 17 липня провела перше засідання нового уряду. Вона зазначила, що кожен міністр має у максимально короткі терміни визначити конкретний план дій.

Ці плани представлять публічно та обговорять з профільними комітетами Верховної Ради. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

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Що сказала Свириденко про перше засідання нового уряду?

Прем'єр-міністерка повідомила, що перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті.

Повинні вийти на швидкий темп. Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках,

– зазначила Свириденко.

Вона також додала, що новий уряд є одним із найменших за кількістю міністрів за всю історію. На думку Свириденко, це доказ того, що Україна взяла курс на зменшення апарату.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали кандидатури прем'єр-міністра, віцепрем'єрів та міністрів. Він зазначив, що вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання.

Окрім цього, глава держави анонсував оновлення сектору безпеки та корпусу української дипломатії. Зі слів Зеленського, він разом із міністром закордонних справ уже готує відповідні рішення.