Свистять і кричать: у Литві нелегальні мігранти вимагають їх відпустити
Джерело:Delfi
У литовському центрі прийому біженців в містечку Рукла протестують нелегальні мігранти. Вони вимагають, аби їх негайно відпустили на волю.
Протест розпочався там вдень 8 листопада. Нелегальні мігранти стоять із плакатами. На них – прапори Литви та Євросоюзу або напис "Воля".
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Журналістів не підпускають до центру
Представники Служби охорони держкордону Литви під час акції пересувалися на авто – так , щоб мігранти не бачили журналістів, а журналісти не бачили мігрантів. Представників ЗМІ не підпускають до будівлі, на території поблизу розтягнули стоп-стрічку. Проте їм було чути, як нелегали свистіли та кричали й вимагали звільнити їх. Були чути, зокрема, й голоси дітей.Зверніть увагу! Основна вимоги мігрантів полягає в тому, аби їх відпустили й дозволити виїхати до Німеччини, а також інших країн ЄС, де живуть їхні родичі та друзі.
Що відбувалося у центрі прийому біженців: дивіться відео Delfi
Мігранти масово прямують до кордону Білорусі й Польщі
- Зранку 8 листопада велика колона мігрантів з Білорусі вирушила до польського кордону. Відповідне відео опинилося у розпорядженні 24 каналу.
- Через величезну колону мігрантів Литва перекидає до кордону з Польщею та Білоруссю додаткові сили. Країна готується до всіх можливих сценаріїв.
- Литовські прикордонники зазначили, що на кордоні Білорусі з Польщею, за інформацією з різних джерел, може перебувати від 1 до 5 тисяч нелегальних мігрантів.