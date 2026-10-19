Злочинний наказ у прямому ефірі: Путін і Герасимов наговорили на довічне у Гаазі

Російський диктатор Володимир Путін знову вирішив зіграти у великого полководця. Напнувши на своє миршаве тільце військову форму, він витягнув звідкись відмитого Валерія Герасимова і перед телекамерами віддав черговий злочинний наказ: продовжувати масовані бомбардування України та методично знищувати нашу цивільну інфраструктуру.

Вони навіть не соромляться – транслюють свій терор у прямому ефірі на весь світ, хизуючись намірами заморозити українців і демонструючи цинічний середній палець усім сподіванням на мир. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Прямий доказ для трибуналу в Гаазі

Тільки вдумайтеся у цей цинізм. Герасимов стоїть і без тіні сумніву звітує про підготовлені масовані удари по енергетичних об'єктах України. Російське командування вже визначило перелік цілей, наряди сил і засобів для їхнього цілковитого ураження. І вони на повному серйозі намагаються прирівняти енергетичну мережу, трансформатори й підстанції, які забезпечують життя звичайних людей, до об'єктів військово-промислового комплексу.

Слухати ту маячню, яку вони озвучують на загал, немає жодного здорового сенсу. Герасимов щось лепече, навіть не вивчивши назв українських підприємств, згадує крилаті ракети "Фламінго" та якісь міфічні заводи з виготовлення безпілотників Fire Point. Але головне тут інше: вони публічно зафіксували свої наміри бити по цивільній системі життєзабезпечення. Усе те, що наговорили Путін із Герасимовим, – це прямі залізобетонні докази для Гааги та майбутнього міжнародного трибуналу, де кожне їхнє слово слугуватиме матеріалом кримінального звинувачення.

Тотальна дезінформація: Путін живе у світі галюцинацій

Найбільш показовою у цьому спектаклі є навіть не їхня жорстокість, а абсолютна, безпросвітна дезінформованість. Російська верхівка відверто марить. Путін сидить перед камерами й на повному серйозі розповідає про якісь наполеонівські темпи свого наступу, про захоплені з початку року тисячі квадратних кілометрів та сотні населених пунктів.

Він гордо заявляє про понад шість з половиною тисяч квадратних кілометрів і 310 нібито захоплених поселень, переконуючи, що під контролем України залишилося трохи більше десяти відсотків Донеччини. Проте дані Інституту вивчення війни (ISW) та аналітиків DeepState свідчать: у бункерного діда просто галюцинації. Те, що він верзе, у 45 разів перевищує реальні просування окупаційної армії на полі бою.

У кремлівській верхівці наразі всі брешуть усім. Генерали бояться сказати правду командуванню, Герасимов фальшує звіти для Путіна, а диктатор через власну безмежну пиху тішить себе солодкими казками. Вони не здатні тверезо подивитися реальності у вічі. Замість визнання того, що фронт фактично стоїть, а українські воїни проводять успішні контрудари, Путін просто вигадує перемоги, яких не існує в природі.

Реальні втрати Кремля та колапс у тилу

А яка ж реальність на землі? Вона для агресора катастрофічна. Російські окупаційні війська зазнають колосальних втрат: щодня від 1700 до 1800 загарбників гинуть або зазнають важких поранень. За місяць їхні втрати сягають понад 42 тисячі осіб, половина з яких ліквідована. Про це відверто заявив Володимир Зеленський. Людський ресурс у Росії стрімко вичерпується, охочих іти на забій за криваві рублі практично не залишилося.

Саме тому прихована мобілізація вже впритул дісталася Москви та Санкт-Петербурга: людей хапають прямо посеред вулиць, на Сінній площі влаштовують облави на мігрантів, вербують найманців у бідних країнах. Поки вони марять успіхами, у їхньому власному тилу палають нафтопереробні заводи та вибухають дата-центри "Яндекса" і "Сбербанку", обвалюючи фінансову систему та знищуючи дані бізнесу й громадян.

Щоночі через рої українських безпілотників у Росії скасовують від чотирьохсот до шестисот авіарейсів. Московські летовища "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковський" регулярно паралізовані, а пасажирів везуть автобусами. Вся логістика країни тріщить по швах, але Путіна це не хвилює: він обставив власну резиденцію трьома десятками веж із комплексами "Панцир", дбаючи виключно про власну шкуру.

Шлях до розбитого корита

Кремлівські ватажки можуть віддавати будь-які накази про масовані удари, намагаючись ракетним терором прикрити власне стратегічне безсилля. Вони можуть сподіватися на дизельні оборудки, які провалилися ще до початку, адже експорт російського пального обвалився до десятирічного мінімуму, а ціни на нафту залишаються високими.

Але брехня ніколи не замінить реальних сил. Цей нескінченний самообман, тотальна дезінформація та життя у світі бункерних ілюзій неминуче приведуть Путіна з Герасимовим туди, де й закінчуються всі криваві диктатури, – до розбитого корита, повного військового краху та міжнародного трибуналу.