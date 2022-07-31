У Гватемалі озброєні люди обстріляли делегацію президента, – ЗМІ

У департаменті Гватемали Уеуетенанго напали на делегацію президента Алехандро Джамматтеї. Злочинці використали при нападі вогнепальну зброю.

В уряді країни повідомили, що гватемальські військові перестрілялися з пасажирами автомобіля, який наближався до людей супроводу президента. Сам Алехандро Джамматтеї був в іншому місці і не постраждав.

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Президент був за 2 кілометри від стрілянини

Район Уеуетенанго, де сталася стрілянина, розташований за 300 кілометрів на схід від столиці Гватемали. Люди, які перебували в автомобілі, відкрили вогонь по бійцях супроводу президента, ті відкрили вогонь у відповідь. У той час Джамматтеї перебував приблизно за 2 кілометри.

Уряд поінформував народ Гватемали та міжнародне співтовариство, що неушкоджений, його вчасно евакуювали.

Один із бойовиків мексиканець, він отримав поранення під час протистояння. Інші втекли на машині до мексиканського кордону приблизно за 80 кілометрів. Згодом мексиканські військові затримали чотирьох гватемальців. Дві рушничні гранати також знайшли на кордоні в Мексиці.

Президенту Джамматтеї 66 років. Він обіймає посаду президента з січня 2020 року. Є засновником і лідером партії "Вперед".

Також відомо, що незадовго до нападу прокуратура Гватемали затримала відомого підприємця, засновника ряду ЗМІ Хосе Рубена Самору. Його звинуватили у відмиванні грошей, здирництві та торгівлі впливом.

Президент Гватемали приїжджав в Україну

Ще 25 липня до нашої держави прибував президент Гватемали Алехандро Джамматтеї. Він відвідав зруйновані місця Київської області. Мовиться про Бородянку, Бучу та Ірпінь. Джамматтеї запевняв у своїй підтримці України та наголошував, що про злочини росії має знати весь світ.

Володимир Зеленський тоді зустрічався з президентом Гватемали. Той відвідав Україну вперше в історії двосторонніх відносин. Це також був перший візит лідера країни Латинської Америки за останні 12 років.

Під час переговорів президенти двох країн домовились про скасування безвізу. Володимир Зеленський тоді наголошував, що візит лідера Гватемали є містком до всієї Латинської Америки.

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