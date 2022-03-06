Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків.

Президент вкотре наголосив на тому, що Україна потребує рішучої підтримки світу, зокрема закриття неба, повідомляє 24 канал.

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Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків,

– наголосив президент.

Та додав, що Україні потрібні літаки. І насправді це просто. Коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним, небо України, небо Європи.

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