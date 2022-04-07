Світ має визнати геноцид українського народу, вчинений росіянами, – Всеукраїнська Рада Церков

Україна та світ жахнулися від чисельних фактів знущань і нелюдської жорстокості, які російські військові вчиняли щодо мирних людей у захоплених Бучі, Ірпені, Гостомелі та навколишніх селищах.

Всеукраїнська Рада Церков 6 квітня виступила зі заявою стосовно фактів геноциду Українського народу, вчиненого загарбниками у Київській області.

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Місяць тимчасової окупації призвів не лише до масштабних руйнувань житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень й інших соцзакладів, але й до звірського знищення мирного населення.

Сотні, а можливо навіть тисячі невинних українців за кілька тижнів були закатовані та вбиті. Тепер кожна держава в усьому світі не повинна промовчати.

Кожна держава в світі має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію "русского міра" як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав,

– наголосили у ВРЦіРО.

Окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: дивіться відео