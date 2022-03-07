Світ межує на краю катастрофи, – Галущенко попросив закрити небо над Україною

Російські війська захопили дві атомні станції в Україні – ЧАЕС та ЗАЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до світу та попросив закрити небо над Україною.

Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет

Міністр наголосив, що внаслідок війни вже загинуло як мінімум 38 дітей. Росія здійснює бомбардування мирних міст та вбивства цивільного населення.

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Окрім захоплення ЧАЕС та ЗАЕС, ворог обстріляв інститут у Харкові, де розташована дослідна ядерна установка.

"Навіть у страшному сні я не міг уявити захоплення Чорнобиля, Запорізької атомної станції, обстріл Харківського фізико-технічного інституту, де розташована дослідна ядерна установка. Але це відбулося. 24 лютого – Чорнобиль. У ніч на 4 березня – Запорізька атомна станція. 6 березня – Харківський інститут. Що далі?", – сказав Галущенко.

За словами міністра енергетики, світ балансує на межі катастрофи, яка буде гіршою за вибух на ЧАЕС та Фукусімі.

Кожного дня з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гіршою за Чорнобиль та Фукусіму разом,

– заявив міністр.

Галущенко додав, що атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет.

"Якщо це станеться, вся Європа буде змушена ховатися в укриттях, намагаючись врятуватися від радіації. І ви будете знати, хто це зробив – попри фейки та пропаганду. Але вже буде запізно", – сказав Галущенко.

Через це міністр енергетики звернувся до міжнародних інституцій та організацій, щоб закрити небо над Україною.

Дивіться відео звернення Галущенка

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