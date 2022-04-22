Світ з нами, – у Зеленського кажуть про новий етап військової допомоги Україні

Увесь цивілізований світ намагається допомогти Україні здолати російських окупантів. Ми постійно отримуємо всесторонню допомогу, припиняти надавати яку ніхто не збирається.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, Україна отримує велику підтримку від міжнародної спільноти. Світ усіляко допомагає нам у боротьбі з російськими окупантами.

Нова військова допомога

Сибіга зазначив, що зараз ми вийшли на новий якісний етап надання військової допомоги, яку отримуємо від міжнародних партнерів.

Світ з нами, світ нам допомагає. Хотілося б, щоб це було швидше, про що ми відверто говоримо нашим партнерам, але ця допомога йде і робить наші оборонні спромодності потужнішими,

– заявив заступник голови ОП.

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