Світ почав усвідомлювати, що імперське непорозуміння на схід від України – загроза для людства

У сьогоднішньому (20 квітня – 24 канал) зверненні президента Зеленського прозвучала одна дуже важлива теза про те, що РФ має бути визнана державою-спонсором тероризму, а її зброїйні сили повинні бути визнані терористичною організацією.

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Це питання, яке уже обговорюється у світовому масштабі, й це обговорення має усі підстави. Але тепер, очевидно, це стає конкретною та виразною метою для всього нашого суспільства.

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Чому ми можемо говорити саме про тероризм? Тому що це абсолютно очевидний метод дій агресора на території України. Як так звана "армія" московитів веде свої дії на нашій землі? Робить вона це лише шляхом тотального терору щодо цивільних.

Вони обстрілюють міста за допомогою будь-яких засобів, аби було якомога більше руйнувань і жертв. Обстрілюють житлові квартали та інші місця, де найбільше звичайних громадян. Вони розгортають терор проти неозброєних громадян у будь-якій окупованій точці України, розстрілюючи, ґвалтуючи українців, застосовуючи найбільш нелюдські тортури.

Вони тримають всю країну у постійному жаху, загрозі та очікуванні всього найгіршого. Усе з однією метою – залякати. Це, власне, те, що і роблять терористи, – використовують страх, аби домогатися своїх політичних цілей. Звісно, вони гірші за більшість тих, кого у сучасному світі прийнято називати "міжнародними терористами", бо вони ще й можуть "кошмарити" світ загрозами ядерної війни. Але суть від цього не змінюється взагалі.

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Чи буде просто домогтися оголошення спонсором тероризму незрозумілого державного утворення на схід від України? Нелегко, але деякі ознаки показують, що і у США, і у Великобританії ми маємо порозуміння з цього питання.

Навіщо це потрібно? Ну бо з державою, що матиме такий статус в очах значної частини світу, іншій частині світу буде менш комфортно працювати. Це буде черговий важливий крок на шляху ізоляції імперського непорозуміння від уього більш-менш нормального світу. А головне – це правда, вони – терористи, вони – злочинці, вони – загроза для людства.

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