Інвестувати потрібно в безпеку: як світ перетворився у небезпечне місце

Днями генсек ООН виступив із критикою діяльності Ради Безпеки – назвав її підхід застарілим і недієздатним. Звісно, Гутерреш для нас не авторитет після того, як він їздив до Казані на саміт БРІКС. Але ми поважаємо думку представника України при ООН Кислиці, а він на своєму виступі озвучив ті самі тези: терпимість Радбезу ООН до Росії привела до підриву глобальної безпеки.

Світ стає небезпечним місцем

Великі організації, які мали б гарантувати міжнародну безпеку, у своєму нинішньому вигляді мають чисто номінальний характер і працюють ні для кого. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Світ став дуже небезпечним місцем. І поки все йде до того, що ставатиме дедалі небезпечнішим. Для наочності я перерахую тільки те, що зараз на порядку денному.

Росія веде в Україні першу у світі з часів Другої світової повномасштабну загальновійськову війну. Росія вперше в історії людства провела бойове застосування балістичної ракети середньої дальності. І хоча атака "Орєшніка" була радше жалюгідною, ніж ефектною, маємо вкрай поганий історичний прецедент.

веде в Україні першу у світі з часів Другої світової повномасштабну загальновійськову війну. Росія вперше в історії людства провела бойове застосування балістичної ракети середньої дальності. І хоча атака "Орєшніка" була радше жалюгідною, ніж ефектною, маємо вкрай поганий історичний прецедент. У Сакартвело (Грузії – 24 Канал) почалися громадянські заворушення, які мають потенціал перерости в повноцінну революцію.

(Грузії – 24 Канал) почалися громадянські заворушення, які мають потенціал перерости в повноцінну революцію. Туреччина почала успішні бойові дії в Сирії й силами своїх проксі вже завдала відчутного удару режиму Асада/Путіна.

почала успішні бойові дії в Сирії й силами своїх проксі вже завдала відчутного удару режиму Асада/Путіна. Північна Корея почала відкриту підготовку до нападу на Південну Корею.

почала відкриту підготовку до нападу на Південну Корею. Південна Корея несподівано для всього світу ввела воєнний стан, який хоча і протримався лише шість годин, призвів до кризи влади в одній з ключових демократій регіону.

несподівано для всього світу ввела воєнний стан, який хоча і протримався лише шість годин, призвів до кризи влади в одній з ключових демократій регіону. Китай розробляє засоби морської блокади Тайваню для фактично можливого подальшого нападу.

розробляє засоби морської блокади Тайваню для фактично можливого подальшого нападу. Ізраїль веде повномасштабні бойові дії проти "Хезболли" і "ХАМАС".

веде повномасштабні бойові дії проти "Хезболли" і "ХАМАС". Чисельні заморожені збройні конфлікти продовжуються без вирішення проблем, які їх викликали. Наприклад, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном з приводу Карабаху, обидві країни все ще мають територіальні претензії одна до одної.

з приводу Карабаху, обидві країни все ще мають територіальні претензії одна до одної. Міжнародний Кримінальний Суд видав два ордери на арешт голів держав – Владіміра Путіна та Біньяміна Нетаньягу. Наразі мандат суду проігнорувався – коли Путін відвідав Монголію, яка погодилася виконувати рішення МКС, влада країни відмахнулася і проігнорувала це. А світ це мовчки проковтнув.

Ми залишилися без "розумних дорослих", які про всіх подбають

Підсумки безрадісні: всі великі організації, які мали б гарантувати глобальну безпеку та глобальне дотримання міжнародного законодавства, виявилися занадто слабкими, щоб перейти від гарантій та обіцянок до справи.

Цивілізований світ занадто довго був цивілізованим, а міжнародна бюрократична система дуже довго керувала мирним, спокійним, збалансованим, зрозумілим та прогнозованим світом. Найбільшою проблемою країн "першого світу" останні 30 років були, переважно, хіба що мігранти та вуглецева нейтральність.

Майже два покоління сучасних світових політиків забули про будь-які виклики. Більшість з них перестали бути державними діячами, натомість стали простими чиновниками, які ставили собі зручне завдання – насолоджуватися життям у "стабільному" світі.

Зрештою, це призвело до того, що сьогоднішні виборці розчаровані. Їм набридають чиновники, які бояться тягнути за важелі державних машин. Виборці шукають державних діячів, а натомість знаходять ординарних функціонерів.

Тому по всьому світу зараз відстежується ще маленька, але вже впевнена тенденція – до влади починають приходити зірки ТБ, інстаграму, твітера і тіктоку. "Яскраві та харизматичні", вони привертають увагу та спонукають наслідувати себе.

Наприклад, на виборах в Румунії зараз має всі шанси перемогти буквально тікток-кандидат. За нього виборці готові голосувати просто на противагу прісним конкурентам.

Крок за кроком вплив медіаперсон на виборців через соціальні мережі буде зростати, відповідно до зростання та розвитку віртуальної реальності, що в майбутньому зробить цю тенденцію більш помітною, зокрема у сфері політтехнологій.

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У перспективі можемо отримати наслідки цього тренду.

Медійні зірки часто мають обмежене розуміння складних світових та локальних політичних процесів, а тим більше досвід управління. Водночас популярність у соцмережах може хибно відображати реальну здатність людини до керівництва. А це може призвести до популізму – лідерства, що базується тільки на харизмі та простих гаслах, замість впровадження конкретних реформ.

Куди заведе людство влада, обрана із блогерів та тіктокерів? Питання відкрите. Чи можливий баланс? Думаю, що так. Маємо власний, вважаю, успішний, кейс.

Я вмію передбачати сучасну світову ситуацію та майбутні тренди, аби мої інвестиції були якомога більш вдалими. Тож вже сьогодні раджу: інвестуйте в безпеку. В мілітарну, інформаційну, продовольчу, медичну безпеку.

Зникли розумні та відповідальні "дорослі", які про нас мають потурбуватись, відновити справедливість, покарати поганих і вирішити наші "дитячі" проблеми. Бо тепер ці дорослі – це ми. І саме ми маємо взяти на себе відповідальність.

Інвестуйте у безпеку: спочатку у власну, потім в безпеку оточуючих, на рівні своєї вулиці, міста, країни. Я роблю це вже понад 5 років, інвестуючи в український мілтек і у світову продовольчу безпеку. Ці інвестиції були і є надзвичайно успішними.

Саме безпека, в найширшому сенсі цього слова – це той товар, який у світі найближчого майбутнього буде в найбільшому дефіциті. І той, хто пропонуватиме людям безпеку – особисту, колективну, продовольчу, інформаційну, будь-яку – матиме величезний успіх у світі.