Світ з Україною: у Литві відкрили виставку із зображеннями міста-побратима Харкова

26 квітня 2022 , 06:35
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Джерело:

Верховна Рада України

У литовському місті Каунас провели виставку із зображення міста-побратима – Харкова.

Виставку провели на проспекті Свободи у литовському місті. 

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У місті Каунас показали зображення українського Харкова. Це місто, яке вже понад 2 місяці активно протистоїть атакам російських окупантів та страждає від потужних бомбардувань.

Фото виставки у Литві: 

Дякуємо за підтримку, дружня Литва!,
– йдеться у дописі Ради.

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Автор: Віта Свірневська