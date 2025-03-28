Україна живе швидше через війну, світ відстає, – Зеленський

Президент України оцінив, наскільки відмінна ситуація в Україні від решти світу. За його словами, час в Україні йде швидше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Чому Зеленський вважає, що світ повільніший за Україну

Наша держава щодня зазнає втрат на фронті та в мирних містах через ракетно-дронові удари росіян. А на допомогу партнерів доводиться довго чекати. Тому можна говорити, що світ живе повільно, висловився Зеленський. І саме тому Київ хоче сам виробляти дорогі боєприпаси для ППО – щоб менше залежати від інших.

Ми просто живемо в інших реаліях. Ми хочемо жити в нормальному світі, нормальних реаліях. І ми все для цього робимо. Але в нас погляд на одні й ті самі речі інший… Ми живемо в різному часі – на жаль, це факт,

– сказав президент.

Він навів приклад Стіва Віткоффа, відомого проросійськими заявами. Для України цей спецпредставник Трампа ніби з іншої планети, який не розуміє наших реалій.

Допомога від партнерів справді досить повільна. Тому Україна має більше розвивати власне військове виробництво.

"На жаль, те, що ми хочемо зробити за тиждень, ми робимо місяці. Те, що ми можемо зробити, захистити за добу або вирішити якісь питання – на це йдуть тижні, а іноді місяці. Чому ми багато чого хочемо робити в Україні? Чому я так хотів завжди отримати ліцензії від партнерів, і, на жаль, так і не дотиснули Сполучені Штати, щоб отримати ліценцію на виробництво Patriot? Тому що все це дуже довго", – пояснив Зеленський.

Він додав, що нікого не звинувачує, просто констатує різні реалії.

27 березня в Парижі відбувся саміт "коаліції охочих". 24 Канал зібрав в одному матеріалі, які рішення ухвалили.