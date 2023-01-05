Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії: Зеленський записав нове звернення

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 5 січня розповів про активний дипломатичний день.

Зеленський розповів, ще 4 лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани Росії.

До речі Зеленський озвучив 3 найважливіші моменти із нового засідання Ставки

Росія не зможе приховати нову хвилю агресії

Президент запевнив, що Росії не вдаться приховати її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи.

Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо,

– сказав український лідер.

Україна щоденно зміцнює свою оборону. За словами Зеленського, з усіма лідерами обговорюють 2 речі – більше оборонну підтримку для нашої держави, тобто більше зброї, та більше захисту усім українцям – захист на землі, в небі і на морі.