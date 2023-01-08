Росія знову всім збрехала, у Соледар і Бахмут перекинули підкріплення, – Зеленський українцям

Володимир Зеленький прокоментував останні обстріли Росії по Україні. Він звернув увагу на те, що країна-терористка постійно бреше.

Президент запевнив, що тепер брехню Росі бачить увесь світ. І маніпуляції ворога за допомогою дипломатії вже не працюють. Про це пише 24 Канал.

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Додому повернули ще 50 українців

Володимир Зеленський нагадав, що 8 січня вперше у новому році додому повернули 50 українських військових, які перебували у російському полоні. Він наголосив, що українська команда робить все можливе для того, щоб звільняти українців і українок. Він подякував діячам, які до цього причетні, а також українським військовим, які поповнюють обмінний фонд російськими загарбниками, що дає можливість повертати полонених українців.

Яка ситуація на фронті

Повітряні сили від початку цієї доби збили 3 гвинтокрили та ворожі БпЛА. Загальна ситуація на фронті за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін, продовжуються важкі бої у Луганській та Донецькій областях.

Бахмут тримається попри все – хоч більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають там постійні спроби російських наступів. Соледар тримається, хоча там ще більше руйнувань і дуже тяжко,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що біля цих двох міст немає такого клаптика землі, де не віддав би своє життя окупант. Це одні з найкривавіших місць на фронті.

Сьогодні ж, 8 січня, генерал Сирський організував перекидання додаткових підрозділів на ці напрямки.

Сьогодні командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. І посилення вогню по окупантах,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що всі позиції військових та дії в обороні України взаємопов’язані. Й від ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом.

Україна очікує хороших новин, а світ знову побачив обличчя Росії

Глава держави також повідомив, що українська сторона готується до дипломатичних заходів, які відбудуться вже нового тижня. За словами президента, наша держава очікує хороші новини та рішення, які додатково посилять оборону.

При цьому він звернув увагу на дії Росії останніми днями.

Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті. Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли у Москві звітували про нібито "мовчання" армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу… Все це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито "перемир'я",

– сказав президент.

Зеленський переконаний, що жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює. Гарантіями відновлення миру з Росією є лише: посилення України, успіхи України, відновлення територіальної цілісності України та повернення всіх наших людей з російського полону.

Звернення Зеленського за 8 січня: дивіться відео