Подавила 58 ракет: льотчик-інструктор пояснив, як українська РЕБ перехитрила "Кинджали"

Українська система РЕБ "Ліма" нейтралізувала вже 58 аеробалістичних ракет "Кинджал". Також вона ефективно протидіє проти крилатих ракет та дронів. Це надзвичайно добре, але варто враховувати деякі нюанси.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що системи РЕБ є однією зі складових протиповітряної оборони. Вони перекривають певну частку, але не можуть повністю усе замінити.

Які є нюанси роботи засобів РЕБ?

За словами Світана, засоби РЕБ на кшталт "Ліми" дійсно здатні відвести ракету від цілі. Але, на жаль, їх не вдасться використовувати на будь-якій території.

Якщо "Кинджал" летить по густонаселеній місцевості, то після відхилення він може впасти на голову людям. З точки зору РЕБ – це дійсно якісний засіб з хорошим ККД, але для окремих цілей. До прикладу, для аеродромів. Вони можуть їх прикривати не лише від балістики, але й від крилатих ракет та дронів,

– сказав Світан.

Україна працює над тим, аби впровадити багатоешелоновану систему ППО. Саме вона дозволить повністю прикрити нашу державу від ворожих ракет та дронів. А засоби РЕБ – одна з важливих частин цієї системи ППО.

Зверніть увагу! Компанія-розробник РЕБ "Ліма" Cascade Systems повідомила, що за перший квартал 2026 року вдалося відхилити 33 крилаті ракети та понад 10 тисяч дронів.

