Українські військові намагалися перегнати російський літак: льотчик пояснив складність операції

Кілька українських військових та цивільний ще навесні-влітку минулого року самовільно намагалися завербувати російського пілота, щоб той перегнав військовий літак до України. Все закінчилося трагічно.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, під час повномасштабної війни в Україні були випадки, коли російські окупанти добровільно передавали Україні бойові броньовані машини чи танки.

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Однак випадків з авіацією взагалі не було. Тут все дещо складніше.

Чи можливо провести таку спецоперацію

Як наголосив Світан, схожу операцію провести практично неможливо. Насамперед потрібно вийти на конкретного пілота. Однак надзвичайно сумнівно, що він може зрадити присязі.

Адже військові льотчики при наборі в службу проходять певні тестувань. Вони часто працюють з психологами, а ідеологічна робота з ними завжди є на високому рівні.

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Щоб льотчик зрадив присягу… Це один з тисячі може бути. Один з десятків тисяч. Останній раз таке пам'ятаю, коли МіГ-25 перегнали в Японію десь 50 років тому. Це завдання, яке практично неможливо виконати. Льотний склад завжди ідеологічно підкований у будь-якій країні світу,

– вважає Світан.

Він підкреслив, що льотчики переважно ніколи не зраджують присягу. Незалежно від того, які завдання вони виконують.

Що відомо про інцидент з російським літаком: коротко