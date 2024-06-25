Світан пояснив, які проблеми будуть в окупантів через удар по центру космічного зв'язку в Криму

Сили оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку окупантів під Євпаторією. Цей удар давно "напрошувався".

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що наразі в Криму залишається більш ніж півтори сотні різних військових об'єктів. Усі вони працюють на війну проти України.

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Що відомо про удар по центру космічного зв'язку

Як наголосив Світан, центр космічного зв'язку – це система управління російськими супутниками, які складають радіонавігаційну супутникову систему ГЛОНАСС. Зокрема, саме з її допомогою окупанти наводять ракети по Україні.

Удар по цьому управлінському механізму має привести до зменшення точності роботи російських ракет. Але загалом на цю систему зав'язано багато механізмів включно з морським та повітряним позиціонуванням,

– сказав Світан.

Зараз триває підготовка до появи в Україні винищувачів F-16. Силам оборони важливо вичистити територію від російських радіотехнічних військ, знищити локатори, системи зв'язку, ЗРК, щоб можна було ефективніше застосовувати F-16.

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