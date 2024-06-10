Треба перевага в повітрі: полковник запасу ЗСУ назвав об'єкти для знищення в Криму

Україна методично вибиває російську ППО на тимчасово окупованому Криму. Іде поступове "розчищання" шляху для інших важливих ударів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зараз реалізують комплексний підхід щодо отримання переваги в повітрі над Кримом.

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Про що свідчать вибухи в Криму

Як наголосив Світан, більшість крилатих ракет є дозвуковими. Вона не є аж надто складною ціллю для систем ППО. Саме тому зараз йде поступове вибивання російських зенітних ракетних комплексів.

Тому зараз балістичними ракетами вибиваємо ППО ворога. Це роблять для того, аби потім можна було запустити крилаті ракети з більшими бойовими частинами. До прикладу, у тих же Storm Shadow бойова частина становить десь майже пів тонни,

– сказав Світан.

В самому Криму розташовано близько 200 різних стаціонарних військових об'єктів російських окупантів. Ще близько пів сотні – мобільних. Це все потрібно знищувати.

Загалом найкраще було б, якби Україна могла працювати по цих об'єктах авіацією. Далекобійні ракети є досить дорогими. Було б непогано працювати авіабомбами. Але для цього потрібно значно ближче підлітати до самих об'єктів. Зокрема й тому зараз вибивають ворожі системи ППО та радіолокаційні станції.

Вибухи в Криму: коротко