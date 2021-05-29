У світі відбувається глобальний пікет солідарності з Білоруссю: фото, відео

У багатьох куточках планети 29 травня відбувається Глобальний пікет солідарності з Білоруссю. До заходу приєднались політики, жителі різних країн та діаспора.

Пікет відбувається саме 29 травня, тому що це день, коли затримали Сергія Тихановського, який мав намір балотуватись у президенти. Про проведення пікету оголосила його дружина та лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Раніше Тихановська анонсувала глобальний пікет солідарності з Білоруссю

Як відбувається пікет

Україна

На Майдані Незалежності у Києві пройшла акція солідарності з білорусами. Загалом до неї долучилися приблизно 70 людей.

Акція у Києві / Фото Tut.by



Польща

Аби підтримати білорусів, зібралися люди й у Варшаві. Серед учасників – колишній білоруський міністр культури Павло Латушко й батьки затриманого журналіста Романа Протасевича.

Що відбувалося у Варшаві / Фото Tut.by

Мати Протасевича висловила сподівання, що світові ЗМІ висвітлять глобальний пікет. Мовляв, можливо тоді режим Лукашенка врешті почує її слова.

Вона підкреслила, що білоруський народ піддається тортурам просто за те, що посмів 9 серпня зробити правильний вибір, який не сподобався диктатору Лукашенку.

За свободу слова мій син, Софія (дівчина Протасевича – 24 канал) та інші політв'язні перебувають у тюрмах,

– наголосила Надія Протасевич.

"Вимагаю, аби громадянин Лукашенко одумався. Прошу одуматися силовиків, які коять такі звірства. Невже у вас не залишилося нічого людського?", – зазначила вона.

Інші країни

У телеграм-каналі NEXTA, засновником якого є затриманий Роман Протасевич, публікують фото з пікетів на підтримку білорусів.

"Такі акції солідарності проходять сьогодні по всьому світу – від Нової Зеландії до Канади", – мовиться у повідомленні.

Пікети тримають по всьому світу / Фото NEXTA



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