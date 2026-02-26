Ексречник НАТО сказав, що зупинить початок Третьої світової війни

Західне суспільство все частіше порушує тему про наближення початку Третьої світової війни. У США, Канаді, Великій Британії, Франції та Німеччині вважають, що світ стає дуже небезпечним. Є припущення, що нова велика війна може розпочатися протягом наступних п'яти років.

Колишній речник НАТО, колишній заступник помічника генсека Джеймі Ши розповів 24 Каналу, що дійсно люди зараз живуть у небезпечному світі. Однак, на його думку, це не вказує на те, що глобальне протистояння є невідворотним.

Що може відвернути Третю світову війну?

Джеймі Ши вважає, що досвід попередньої світової війни показав, що відмова політичних лідерів зайняти чітку позицію щодо агресії Адольфа Гітлера мала серйозні наслідки. Все тому, що це заохочувало диктаторів думати, що вони можуть бути безкарними, а демократія слабка.

Ми попали у війну 1939 – 1940 років через помилку, бо не змогли переконати авторитарних лідерів, що дійсно серйозно налаштовані. Я думаю, всі розуміють, що від того, як завершиться війна в Україні стане зрозуміло, буде глобальна війна чи ні,

– висловився колишній речник НАТО.

За його словами, якщо наша держава виживе як незалежна, суверенна країна, якщо Володимира Путіна вважатимуть переможеним, тоді не лише Росія, але й інші авторитарні режими, будуть дуже обережними, перш ніж розпочати агресію.

Якщо це станеться, то всі диктатори розумітимуть, що їхні плани не матимуть успіху, бо, у разі нападу на якусь із незалежних країн, доведеться заплатити велику ціну.

Важливо! Агресивна політика Путін щодо сусідів посилює ризики масштабного конфлікту. Професор Південного університету Чарлстона Дерін Гердес зазначив, що країни Східної Європи вже готуються до можливих загроз, а сам Кремль навряд чи відмовиться від провокацій, зокрема із застосуванням безпілотників проти території НАТО.

Джеймі Ши підсумував, що Україна важлива не лише для її громадян, але й для безпеки всіх країн НАТО. Наша держава, українські військові кожного дня доводять, що можуть протистояти Росії.

Крім того, Кремль має слабкі місця. Важливо, щоб західні партнери України розуміли це і тиснули, безперервно підтримуючи військові спроможності Сил оборони.

Що у світі говорять про початок Третьої світової війни?