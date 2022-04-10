У світі зросли ціни на продукти через війну в Україні, – ООН

Повномасштабна війна Росії проти України вплинула на вартість продуктів. Як зазначають в ООН, вона рекордно зросла.

Відтак, у березні світові ціни на продовольство зросли на майже 12,6%. Це новий рекордний рівень, зазначають в ООН. І пов'язаний цей стрибок цін з війною Росії проти України.

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Стрибок цін на продукти вкотре побив рекорд

Так, індекс цін на продукти Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) минулого місяця склав у середньому 159,3 пункта. У лютому він становив 141,4 пункта.

Причина тут проста та логічна. Україна та Росія – великі експортери пшениці, кукурудзи, ячменю й олії. Транспортували все це вони через Чорне море, яке заблоковане ось уже фактично шість місяців.

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Останнім часом ціни на базові продукти, такі як пшениця та рослинні олії, різко зростають, що створює надзвичайні витрати для світових споживачів, особливо для найбідніших,

– заявив генеральний директор продовольчої та сільськогосподарської організація ООН Цюй Дун'ю.

Особливо зросли ціни на зерно та олію

Так, індекс цін на зернові виріс у березні на 17%.

А от індекс цін на олію – на 23%.

В обох випадках мовиться про рекордне подорожчання. У ФАО додали, що минулого місяця також різко зросли ціни на цукор і молочні продукти.

Зазначимо, що на Україну та Росію припадають практично третина світового експорту пшениці, 20% кукурудзи, а також майже 80% соняшникової олії. І неможливість експортувати ці базові продукти вкрай негативно вплинула на ріст цін по всьому світу.

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