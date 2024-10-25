Світла може не бути взагалі: жителів Запоріжжя закликали готуватися до складної зими

Жителів прифронтової Запорізької області закликають готуватися до можливої відсутності електропостачання взимку. Влада закуповує генератори та когенераційні установки.

Про це очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Взимку в Запоріжжі електрики може не бути взагалі

Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще – буде супер,

– сказав Федоров.

За його словами, у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", – пояснив він.

Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Він зазначив, що перші запрацюють вже в грудні чого року.

"Чому є затримка та чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна – величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає", – додав Федоров.

За словами очільника Запорізької ОВА, Україна звертається до партнерів, щоб вони придбали. "Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", – сказав він.

Що стосується звичайних генераторів, то як в школах, так і в лікарнях – у всіх є вже генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання медичної допомоги, підкреслив Федоров.