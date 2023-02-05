Ситуація змінюється динамічно, – в Одеській ОВА розповіли про наслідки великої аварії зі світлом
Внаслідок масштабної аварії на Одещині майже пів мільйона людей залишились без світла. На щастя, вже вдалось заживити критичну інфраструктуру.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону розповів, що дві аварійні ситуації в області пов'язані з попередніми влучаннями росіян в об'єкти критичної інфраструктури. За словами Братчука, це наслідки атак 10 грудня та 26 січня, інформує 24 Канал.
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Яка ситуація зі світлом на Одещині
Фахівці Міненергетики говорять про порушення технологічних процесів. Хоч, на думку речника, вони пов'язані з ворожими ударами.
Звичайно, цілодобово електроенергії немає. Наразі (станом на 7:40 5 лютого – 24 Канал) хоча б по декілька годин світло доходить до споживачів,
– розповів Сергій Братчук.
За його словами, є критичні ситуації, екстрені вимкнення, аварійні вимкнення. І влада реагує на ці критичні ситуації.
Речник Одеської військової адміністрації також зауважив, що:
- критична інфраструктура має світло;
- великі котельні підключені, у менших – ще ведуть роботи;
- лікарні та пологові будинки працюють.
За його словами, у місці його перебування світло було 1,5 години з 14.
Ситуація змінюється дуже динамічно – вчора (4 лютого – 24 Канал) пів мільйона людей з Одеси та Одеського району найбільше постраждали від цієї аварії. Ми зараз говоримо про те, що перекидаються певні потужності від деяких інших територіальних громад,
– заявив Братчук.
За його словами, це роблять для того, збалансувати мережеву систему. Сергій Братчук закликав людей поставитись до ситуації з розумінням.
Яка ситуація зі світлом на Одещині
- Внаслідок двох аварій частина Одещини залишилась без світла. Внаслідок першої ще 3 лютого без світла були Малиновський, Приморський, Суворівський та частина Одеського району.
- Станом на ранок 4 лютого без світла залишились пів мільйона людей. У цей же день прем'єр Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, в який увійдуть виконувач обов'язків глави МВС, голови ДСНС та ОВА, керівник Укренерго тощо.
- Ситуацію на Одещині погіршив і той факт, що у регіоні морозна погода – мінус 2 градуси та падав сніг. На щастя, ввечері 4 лютого критичну інфраструктуру вдалось під'єднати до електрики.
- Проте енергетики пояснили, що суттєві обмеження світла у людей будуть ще протягом найближчих днів.