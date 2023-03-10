Жителям Одещини та Запоріжжя після обстрілів повернули світло, але будуть вимкнення за графіками
Після чергових ракетних атак в Україні виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, світла не було в Одеській та Запорізькій областях.
У всіх районах Запоріжжя вже відновлено енергопостачання. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що наразі всі абоненти, які були знеструмлені, вже повністю зі світлом, передає 24 Канал.
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В Одесі та Запоріжжі налагодили електропостачання
Також світло мають всі жителі Одеси. Про це розповіли у ДТЕК.
Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи закінчились і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області,
– йдеться у повідомленні.
Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання мають повернути орієнтовно о 17:00.
Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження. Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі.
Що відомо про останні обстріли
- Вночі 9 березня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку. Окупанти запустили 81 ракету різного базування. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони.
- Тоді росіяни випустили 5 ракет С-300 в один енергооб'єкт.
- Ввечері 9 березня у низці областей вкотре оголосили повітряну тривогу. Про ракетну небезпеку повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Ймовірно, він мав на увазі небезпеку для найближчих регіонів.
- Згодом у Запоріжжі пролунала низка вибухів.
- Вночі 9 березня вибухи також пролунали в Одесі. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.