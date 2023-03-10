Жителям Одещини та Запоріжжя після обстрілів повернули світло, але будуть вимкнення за графіками

Після чергових ракетних атак в Україні виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, світла не було в Одеській та Запорізькій областях.

У всіх районах Запоріжжя вже відновлено енергопостачання. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що наразі всі абоненти, які були знеструмлені, вже повністю зі світлом, передає 24 Канал.

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В Одесі та Запоріжжі налагодили електропостачання

Також світло мають всі жителі Одеси. Про це розповіли у ДТЕК.

Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи закінчились і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області,

– йдеться у повідомленні.

Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання мають повернути орієнтовно о 17:00.

Через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження. Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Що відомо про останні обстріли