Світло зникло майже всюди: окупанти обстрілами знеструмили 215 населених пунктів на Луганщині
Джерело:Луганська ОДА
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено високовольтну лінію – знеструмлені 215 населених пунктів Луганської області.
Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграмі.
Читайте також: Окупантам нічого не вдасться, – Гайдай про плани Росії до Великодня
215 населених пунктів залишились без електроенергії через постійні обстріли росіянами Луганської області.
Ситуація критична – світло зникло майже по всій області. За приблизними підрахунками, у 215 населених пунктах. Це і міста, і села. Кількість знеструмлених абонентів унаслідок обстрілу росіянами високовольтної лінії електропередачі напругою 300 кВ з'ясовується,
– розповів Сергій Гайдай.
За словами голови Луганської ОВА, понад 60% від загальної кількості відключених газорозподільних станцій по всій Україні припадають на Донецьку та Луганську області.
Зазначається, що основною причиною зупинки цих газорозподільних станцій є пошкодження мереж через обстріли окупантів. Відповідні рятувальні служби не можуть дістатись до об'єктів через активні бойові дії.
Вас це може зацікавити – ЗСУ тримають оборону на нових позиціях, – Гайдай про бої у Кремінній на Луганщині: відео