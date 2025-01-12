У Києві мають забезпечити безперебійну роботу всіх світлофорів під час відключень світла

У Києві планують перевести більшість світлофорів на резервне живлення, щоб вони могли працювати під час блекаутів. Нині лише 327 з 739 світлофорів у столиці можуть працювати безперебійно.

Про це 24 Канал пише з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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У Києві встановлять резервне живлення на світлофорах

Нині в столиці ще 268 світлофорів не мають резервного живлення. Це питання планують вирішити у 2025 році. До безперебійного живлення цьогоріч можуть під'єднати ще 100 світлофорів у місті.

Це питання не лише енергетичної стійкості, а й безпеки кожного киянина. Статистика ДТП шокує: у 2023 році на дорогах Києва загинули 104 людини, а в 2024 році травмовано вже понад 2400. Це неприпустимо,

– пише начальник КМВА Ткаченко.

Тимур Ткаченко зазначив, що для безпеки громадян та порядку на дорогах резервне живлення має бути отримати всі світлофори.

КМВА доручила відповідним службам встановити більше спеціальних шаф, які забезпечать безперебійне живлення всіх світлофорів незалежно від ситуації з електропостачанням.

Безпека руху, якщо не працює світлофор

Правила дорожнього руху чітко регламентують проїзд світлофорів, якщо покажчики не працюють. Водії та пішоходи повинні керуватися цими правилами та не забувати про безпечний перетин дороги.