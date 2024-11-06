У Німеччині розпалася коаліція: Шольц проситиме провести вотум довіри до уряду

У Німеччині розпалася урядова коаліція. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Кристіана Лінднера, лідера Вільної демократичної партії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel. Шольц планує, щоб Бундестаг провів голосування щодо вотуму довіри до уряду у січні 2025 року.

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Чому коаліція розпалася

Увечері 6 листопада стало відомо, що в Німеччині розпалася "світлофорна" коаліція. На це вплинуло рішення Шольца звільнив міністра фінансів Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії.

Що таке "світлофорна" коаліція Світлофорна коаліція — це політичний термін, який використовується для опису урядової коаліції в Німеччині, що складається з трьох партій, які мають кольори, схожі на світлофор. Зазвичай це: червоний – для Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD);

жовтий – для Вільної демократичної партії (FDP);

зелений – для Зелених (Die Grünen). Ця коаліція отримала назву "світлофорна" через кольори партій, які відповідають стандартному розподілу кольорів на світлофорі, де червоний означає соціал-демократів, жовтий — лібералів, а зелений — екологів.

У виданні зауважили, що без вільних демократів у коаліції немає більшості в Бундестазі.

Водночас заступник головного редактора Welt Робін Александер заявив, що Шольц хоче, аби Бундестаг провів голосування щодо вотуму довіри до уряду у січні 2025 року.

Згодом Шольц підтвердив, що вже 15 січня відбудеться голосування про вотум довіри. Це означає, що нові парламентські вибори у Німеччині можуть відбуватися не пізніше березня.